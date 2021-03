Vaccinazione degli anziani nelle zone montane: appello del Cartello sociale

La sigla denuncia come oggi per molti sia pressocché impossibile raggiungere i centri vaccinali, situati a decine di chilometri di distanza da dove risiedono

Anziani dei comuni montani e delle zone interne della provincia tagliati fuori dalla possibilità di accedere alla vaccinazione vicino casa, appello del Cartello sociale. La sigla, facendo eco alla protesta del sindaco di Alessandria della Rocca, chiede interventi al Governo regionale perché "non lasci soli i sindaci di questi centri e ogni singolo cittadino ma soprattutto gli anziani confinati in questi paesi distanti dai centri di vaccinazione perché non possono essere abbandonati al loro destino".

Questo, precisano, non solo perché "si tratta delle categorie a maggior rischio ma anche di cittadine e cittadini che non sono autosufficienti e che non sempre possono contare sul sostegno di parenti e che non sempre hanno la possibilità di prendere un taxi per gli elevati costi del viaggio di andata e ritorno. Bisogna subito rimediare a tale penalizzazione e consentire a queste persone di fare il vaccino in postazioni ravvicinate e in alcuni casi a domicilio".