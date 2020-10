La lunga e straziante notte di Sambuca, anziani lasciano la Rsa

Quella che è appena trascorsa è stata una lunga e straziante notte per Sambuca di Sicilia. Il borgo dei borghi, che è stato dichiarato zona rossa, ha contato la sua quarta vittima dentro la Rsa.

Dopo l’appello del sindaco Ciaccio, i medici del 118 hanno visitato gli operatori della struttura e gli anziani ospiti. Dopo di ché è iniziata una lunga notte per Sambuca di Sicilia. Sono stati diversi gli anziani che hanno lasciato la Rsa, le ambulanze in fila ed il silenzio assordante di Sambuca. Il sindaco Ciaccio, soltanto ieri, ha lanciato l'ennesimo appello: "Subito in ospedale o rischiamo di perderli tutti".

Un ospedale da campo con posti covid e di terapia intensiva subito o altra soluzione immediata per Agrigento" - lo ha detto il sindaco, Lillo Firetto lanciando l'allarme per l'esaurimento del posti letto Covid all'ospedale di Agrigento. "Non si perda un minuto. Da inizio anno - continua Firetto - chiedo che si apra il centro covid di Ribera e la Regione rimane sorda alle nostre richieste. Ho parlato nelle prime ore del mattino col prefetto Maria Rita Cocciufa che non era ancora informata dell'evoluzione drammatica di questa notte. Ha condiviso con me i timori per la gravità della situazione. Sei posti su sei delle terapie intensive Covid dell'ospedale di Agrigento sono stati occupati nella notte dai pazienti più gravi della RSA di Sambuca di Sicilia, focolaio di infezione. La Regione si attivi subito. Ho parlato con l'assessore alla Sanità, Razza, i toni sono stati molto accesi. Mi ha detto che "stanno lavorando", la stessa battuta usata nell'ultima riunione in prefettura. Sono mesi che "stanno lavorando" ed è da aprile che sanno di una seconda ondata. È da aprile che lo sappiamo tutti. E ogni volta ci ripetono che si stanno attivando. Io ho ribadito che ora e subito serve un ospedale da campo con le terapie intensive. Fosse anche per un solo agrigentino che merita di essere curato. Ho chiuso la telefonata dichiarando la mia disponibilità ad essere pienamente collaborativo ma servono risposte. Attendiamo di conoscere le loro soluzioni".