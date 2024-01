La 79enne trovata morta nell'abitazione di via Porcello: prende corpo l'ipotesi di una drammatica rapina

Ore 17,50. Il sopralluogo dei pm è terminato. Restano al lavoro, fra l'abitazione dove è stato ritrovato il cadavere e la via Porcello, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura. Ci sono due impianti di videosorveglianza, di altrettanti immobili attigui. Verosimilmente, nei prossimi minuti, verranno visionate, e se dal caso, acquisite le registrazioni.

Ore 17,30. L'ipotesi di una probabile drammatica rapina in casa prende sempre più corpo. Mentre è ancora in corso il sopralluogo, all'interno dell'abitazione della 79enne, del pm Elettra Consoli, del procuratore aggiunto Salvatore Vella e del vice dirigente della Squadra Mobile, Andrea Palermo, gli iniziali dubbi sembrano diradarsi. Non ci sono ancora conferme istituzionali al riguardo, ma l'ipotesi della rapina è sempre più accreditata. Ma è al momento ancora una ipotesi.

Ore 16,32. I vicini di casa non la vedevano da due o tre giorni. Qualcuno, soprattutto fra ieri e oggi, aveva ripetutamente bussato alla sua porta. Ma senza alcuna risposta. Inutile anche ogni tentativo di rintracciarla al telefono. Ed è per questo motivo che, nel primissimo pomeriggio, proprio i vicini di casa hanno deciso di chiamare i vigili del fuoco affinché aprissero la porta si capisse che fine aveva fatto la pensionata settantanovenne.

I pompieri del comando provinciale di Villaseta, dopo aver aperto la porta, hanno fatto la macabra scoperta. L'anziana era morta e sembrava ferita alla testa. E' stato richiesto l'intervento della polizia e del medico legale. Sul posto, si sono precipitati, immediatamente, gli agenti della sezione Volanti della Questura. Agenti che si sono occupati del primissimo sopralluogo e dei rilievi per cercare di ricostruire. A ruota, visto che qualcosa non è affatto chiaro, sono arrivati anche i colleghi della Squadra Mobile e della Scientifica. E', al momento, mistero dunque in via Porcello, una traversa della centralissima via Atenea.

La pensionata pare proprio che sia ferita alla testa. Non è escluso che l'anziana possa essere caduta e sbattendo il cranio si sia ferita. Ma non è nemmeno escluso che possa essere stata vittima di un reato. L'idea circolata - al momento si tratta soltanto di un'idea che dovrà chiaramente essere suffragata dall'accertamento del medico legale e dalle verifiche dei poliziotti - è che possa anche essere stata vittima di una rapina in casa. Spetterà, inevitabilmente, al medico legale stabilire se quella ferita è dovuta a qualcosa di accidentale o di traumatico.

Pare - ma sopralluoghi e verifiche da parte dei poliziotti sono ancora in corso - che non vi siano segni di effrazione a porta o finestre. Sul posto è anche accorso il pm Elettra Consoli e il procuratore aggiunto Salvatore Vella. Semplicemente per loro presenza l'ipotesi che si sia trattata di una rapina sembra prendere corpo.

(IN AGGIORNAMENTO)