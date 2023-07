I familiari non riescono più a rintracciarla e chiamano i pompieri: 79enne trovata morta in casa

Non avevano più suone notizie - non rispondeva al telefono, né al citofono - da un paio di giorni. Preoccupati, anzi allarmati, alcuni familiari di una pensionata settantanovenne agrigentina hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Era necessario, naturalmente, aprire la porta e capire cosa fosse accaduto all'anziana, se era ancora dentro le mura domestiche o meno. I pompieri del comando provinciale di Agrigento sono accorsi con l'autoscala in via Callicratide e hanno raggiunto l'appartamento al quinto piano. Aperta la finestra, è stato scoperto il dramma: l'anziana aveva perso la vita.

Accanto alla settantanovenne, il suo cagnolino. Un animale terrorizzato che non s'è però mai allontanato, da quando è successa la tragedia, dalla donna. E staccarlo dalla pensionata, stamani, non è stato per niente semplice. I pompieri, ritrovato il cadavere dell'anziana che verosimilmente è stata colta da un improvviso malore, hanno avvisato la polizia e lungo via Callicratide sono giunti anche gli agenti della sezione Volanti della Questura.

L'ipotesi privilegiata è, appunto, quella del malore improvviso che non avrebbe permesso all'anziana neanche di poter chiedere aiuto.