Viene colta da malore in casa e il marito urlando chiede aiuto dal balcone: inutili i soccorsi

Viene colta da malore, mentre è in casa, e il marito non sapendo cosa fare, dopo aver provato ad aiutarla e a rianimarla, si affaccia al balcone e inizia a chiedere aiuto. A perdifiato e terrorizzato, il pensionato agrigentino ha richiamato l'attenzione di quanti stavano transitando lungo via Manzoni. Naturalmente, più agrigentini si sono subito attaccati al telefono cellulare, lanciando l'allarme. In via Manzoni è sopraggiunta un'autoambulanza del 118 e i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

I soccorritori non hanno potuto far altro che certificare che la donna, una pensionata ottantenne, era deceduta. Il cuore dell'anziana ha smesso di battere per cause naturali. I poliziotti delle Volanti hanno provato ad aiutare, confortandolo, il marito della pensionata che non è stato lasciato da solo fino a quando non sono sopraggiunti i familiari.