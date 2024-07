Paga con il bancomat di un'anziana: 43enne denunciato per ricettazione e indebito utilizzo

Credeva di averla smarrita. Di averla maldestramente poggiata su qualche bancarelle di piazza Ugo La Malfa, dove si tiene il mercato settimanale del venerdì, e di essersene dimenticata. Probabilmente invece quella borsetta, di proprietà di una pensionata ottantacinquenne, è stata rubata. Senza che l'anziana se ne accorgesse, qualcuno gliel'ha portata via. La donna, fra rabbia e incredulità, ha presentato una denuncia al competente ufficio di polizia. C'era del resto da bloccare le sue due carte bancomat e da rifare tutti i documenti di riconoscimento. La denuncia pertanto serviva.

Nella borsetta, l'anziana agrigentina aveva anche dei contanti: ad occhio e croce 100 euro circa.

I poliziotti delle Volanti, che non lasciano mai nulla al caso, sono riusciti, nelle ultime ore, a identificare chi stava utilizzando un bancomat dell'anziana facendo pagamenti in una caffetteria-tabaccheria di via Imera. E l'agrigentino 43enne è stato denunciato alla procura della Repubblica. L'uomo, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza della caffetteria-tabaccheria dove appunto stava facendo pagamenti con il bancomat dell'anziana, dovrà adesso rispondere delle ipotesi di reato di ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito.

