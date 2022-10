Paga anticipo per casa vacanze, ma la residenza non esiste: denunciati 2 truffatori

Aveva deciso di prendere una casa in affitto per trascorrere un breve periodo di vacanza. E’ stato però raggirato e, lo scorso mese di agosto, ha sborsato – effettuando una ricarica PostePay – 100 euro come anticipo. Peccato però che quella casa vacanza non esisteva. L’autotrasportatore quarantaseienne di Grotte ha formalizzato denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri e i militari dell’Arma sono riusciti a chiudere il cerchio. Due le persone – un quarantasettenne residente in provincia di Lecce e un quarantenne residente a Napoli – che sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Agrigento. Entrambi sono stati indagati per l’ipotesi di reato di truffa in concorso.

I due – stando a quanto è stato accertato dai militari dell’Arma di Grotte, che sono coordinati dal comando compagnia di Canicattì – sono riusciti con artifizi e raggiri ad indurre l’autotrasportatore quarantaseienne a versare, effettuando una ricarica sulla PostePay, la somma di 100 euro: era, appunto, l’anticipo per l’affitto di una casa vacanza. Casa che si è però rivelata inesistente. Intascata la somma, i due si sono subito volatilizzati nel nulla. Praticamente inutili i tentativi, fatti e rifatti dal quarantaseienne grottese, di rintracciarli in qualche modo. Ed è dunque proprio a questo punto che l’uomo, comprendendo di essere caduto in un tranello, s’è rivolto ai “suoi” carabinieri ai quali ha portato tutto quello che aveva in mano: contatti social, forse un numero di telefono e soprattutto il numero della PostePay sulla quale aveva appunto ricaricato 100 euro. I carabinieri hanno subito avviato le indagini e sono riusciti a dare un nome e cognome – denunciandoli appunto – ai due presunti responsabili della truffa. Un raggiro, quello per le case vacanze, che non è affatto il primo che ha vittime degli agrigentini.