Connessione sì, antenne 5G no: la battaglia (persa) dei sindaci per impedire le installazioni

L'arrivo della tecnologia 4g e 5G ha acuito, anche in provincia di Agrigento, la preoccupazione da parte dei cittadini per il proliferare delle antenne di telefonia mobile.

Le manifestazioni, ad onor del vero, si svolgevano saltuariamente anche prima, ma la paura della nuova tecnologia e soprattutto delle sue potenziali ricadute sulla salute pubblica connesse alle radiazioni emesse dagli impianti, hanno spinto la nascita di comitati e associazioni e, parallelamente, hanno convinto i sindaci di molti Comuni della provincia ad opporsi legalmente al rilascio delle concessioni per l'installazione. Da più parti l'appello dei cittadini è fermare il proliferare delle antenne allo scopo di salvaguardare la salute pubblica.

Per citare 4 casi "caldi" tra il 2023 e il 2024, Joppolo Giancaxio, San Giovanni Gemini ma soprattutto Naro e Favara: proprio in questi due centri forti sono state le polemiche da parte dei cittadini che hanno protestato fermamente contro le antenne, parlando di possibili danni a lungo termine.

A ben guardare però gli esiti di queste vicende, solo molto raramente i giudici danno ragione ai Comuni o ascolto alle preoccupazioni dei cittadini.

AgrigentoNotizie ne ha parlato con un esperto avvocato amministrativista come Girolamo Rubino, che tra le altre cose può vantare di aver seguito numerosi casi nel merito.

"La normativa equipara questi impianti a comuni opere di urbanizzazione primaria - spiega - quindi equivalenti a strade, fognature, impianti di illuminazione pubblica ecc, rendendo ovviamente più semplice l'iter autorizzativo. La legislazione consolidata in merito inoltre permette agli enti di disporre un divieto di collocazione su singoli specifici edifici come ospedali e case di cura, non consentendo però limitazioni generalizzate. Ultimo principio fin qui ribadito sia dal Tar che dal Consiglio di Stato è che in caso vengano adottate misure a tutela di siti sensibili l'ente debba comunque individuare una localizzazione alternativa da parte dei Comuni".

Per citare una recente sentenza della stessa giustizia amministrativa, ai municipi "non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in 'criteri distanziali generici ed eterogenei"'quali: la prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi".

Ma non solo. Sul tema delle misurazioni delle emissioni radio, i giudici hanno fin qui dato di fatto ragione al privato, dato che le attività di controllo sono demandate ad Arpa e le verifiche in tal senso e un singolo Comune non ha potere.

Le compagnie telefoniche sono ormai così sicure del proprio operato che iniziano a realizzare i tralicci ancor prima che il tribunale si pronunci in modo definitivo: basta ottenere un'ordinanza favorevole per procedere alla costruzione delle strutture su cui installare i ripetitori.

In attesa che si faccia chiarezza, tra anni, sugli effetti sulla salute pubblica degli impianti, che oggi sono certificati come perfettamente sicuri. Certo è che, ogni qual volta si utilizza lo smartphone e si vorrebbe a propria disposizione la miglior connessione possibile, ci si dovrebbe arrendere al fatto che da qualche parte queste antenne andranno pur installate.

