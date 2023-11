Antenna di telefonia in via Verga, nessuno stop ai lavori: il Tar da torto al Comune

Antenna di telefonia mobile in via Verga a Naro, il Tar respinge la richiesa di sospensione dei lavori del Comune e fissa ai primi giorni di febbraio l'udienza di merito sulla vicenda.

La Wind 3, che punta a realizzare l'impianto, aveva presentato ricorso per annullare la nota del Municipio, innanzitutto con un provvedimento di sospensiva,, rappresentato dall'avvocato Giovanni Immordino, che sospendeva gli interventi in via Verga “fin quando non si condurranno le verifiche preventive da parte dell''Arpa Sicilia e determinate dalla conferenza di servizi".

Un provvedimento ritenuto illegittimo dal Tribunale amministrativo regionale, "in quanto il Comune fonda la sospensione dei lavori sulla necessità di una rivalutazione in via preventiva da parte dell’Arpa, la quale, invero, si è già espressa con parere preventivo favorevole, che conserva allo stato piena efficacia, senza alcuna preclusione quanto alla verifica da compiersi successivamente all’installazione dell’impianto".

Viene quindi accolta la richiesta di sospensiva presentata dal privato, e viene fissata la prima udienza della vicenda il 9 febbraio prossimo.

Il Municipio dovrà pagare anche 750 euro di spese legali.