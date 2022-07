Nove anni dopo la visita di papa Francesco a Lampedusa, il vescovo Damiano: ”L'indifferenza globale continua, serve un'accoglienza degna”

In occasione del nono anniversario della visita apostolica di papa Francesco a Lampedusa, l'arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano ricorda, in un video messaggio, i motivi che spinsero il Santo padre a scegliere Lampedusa per il suo primo viaggio fuori dalle mura vaticane.

“Sono trascorsi 9 anni – dice l'arcivescovo Damiano - e ciò che accadde in quegli anni continua ad accadere: uomini, donne e bambini in fuga. Fratelli e sorelle in umanità continuano a morire nel Mediterraneo e non solo. Siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza, continuava il papa. Ci siamo abituati alla sofferenza dell'altro, non ci riguarda, non ci interessa - ha proseguito il suo messaggio monsignor Damiano - , non è affare nostro. Ritorna la figura dell'Innominato di Manzoni, la globalizzazione dell'indifferenza ci rende tutti innominati, responsabili senza nome e senza volto. Su questa indifferenza risuona l'appello divino: dov'è il tuo fratello? Le nostre coscienze non sembra si siano svegliate, quanto diventate quasi cieche in seguito all'abitudine al peccato. Non è emergenza – conclude il pastore della Chiesa agrigentina - è movimento di popoli in fuga. Urge un sistema per una accoglienza degna, trasferimenti rapidi e vie legali d'accesso. Adesso!".