Si getta in mare anche con il maltempo: uomo salvato dalla Guardia costiera

Si è tuffato in mare dinnanzi alla costa di San Leone nonostante le cattive condizioni meteo. Dopo poco le onde hanno avuto la meglio su di lui, ma è stato tratto in salvo.

Disavventura a lieto fine per un 64enne, che è stato riportato a riva dagli uomini della Guardia costiera a cui si era rivolta la figlia, visto che il padre non riusciva a tornare a riva in modo autonomo.