Abusivismo edilizio, assolto l'ex sindaco Angelo Cambiano

Era stato un sindaco "simbolo" nella lotta agli abusi edilizi a Licata, il Comune che aveva amministrato fino alle dimissioni avvenute dopo la sfiducia da parte del Consiglio comunale nel 2016, ma era finito sotto processo proprio per il reato di abusivismo edilizio, per la realizzazione di una tettoia.

Adesso Angelo Cambiano, difeso dagli avvocati Francesco Carita e Daniele Vecchio, è stato assolto per "particolare tenuità del fatto".

Il tribunale di Agrigento, giudice Katia La Barbera così nelle motivazioni della sentenza: “L'imputato, nel periodo in contestazione, era assurto agli onori delle cronache, anche nazionali, per la sua ferma opposizione contro I'abusivismo edilizio nel territorio licatese, non esitando ad ordinare l'ottemperanza agli ordini di demolizione, ed il suo impegno nella lotta all'abusivismo vedeva contrapposti quanti lo sostenevano a coloro che invece erano destinatari dei provvedimenti demolitori”.