Le rimane l’anello incastrato al dito, anziana "liberata" dai vigili del fuoco

Non riusciva più a sfilarsi un anello al dito della mano sinistra. Protagonista della disavventura è stata un’anziana ricoverata in un reparto dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Un improvviso ed accentuato rigonfiamento della mano avrebbe trasformato quell’anello in una vera e propria morsa da cui la donna non riusciva a liberarsi, a tal punto da chiedere un intervento di supporto ai vigili del fuoco del comando provinciale che si sono subito precipitati nel nosocomio agrigentino.

La squadra ha effettuato una delicata operazione con il supporto del personale medico e, in circa 30 minuti, grazie anche all’utilizzo di particolari attrezzature, sono riusciti a sfilare l’anello rimasto incastrato al dito dell’anziana. L’intervento è andato a buon fine senza alcuna conseguenza per la donna e l’anello è stato consegnato al personale sanitario che si occuperà di tenerlo in custodia.