Anniversario della morte di Andrea Camilleri, realizzato un pannello commemorativo in suo onore

In occasione del secondo anniversario della morte di Andrea Camilleri, avvenuta a Roma il 17 luglio 2019, BCsicilia, sede di Mussomeli, in collaborazione con il Comune, intende ricordare e celebrare l’inventore del commissario Montalbano con un ritratto realizzato dall’artista Peppe Piccica.

Il pannello sarà collocato in piazzetta Firenze, poco distante dal busto bronzeo di Paolo Emiliani Giudici, eminente letterato mussomelese, autore della prima Storia della Letteratura Italiana.

La cerimonia d'inaugurazione avverrà sabato 17 luglio alle 18,30 e sarà presentata da Rita La Monica, presidente della sezione di Mussomeli di BCsicilia.

Previsti gli interventi del Sindaco Giuseppe Catania, dello scrittore Roberto Mistretta e dell’artista Peppe Piccica.

A fine serata è prevista una degustazione di "Arancini di Montalbano”.