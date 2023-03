Andare al mercato costa sempre più caro: tre donne borseggiate nel giro di pochi minuti

Andare al mercato costa caro. E non per acquisti e spese, ma perché si rischia di imbattersi nei borseggiatori. Ben tre le donne che sono state derubate al mercato rionale di Licata.

Nessuna di loro s'è accorta della mano lesta, al momento del borseggio. Tutte ne hanno avuto consapevolezza solo quando hanno cercato il portafogli, per saldare un acquisto fatto, e non lo hanno trovato. E' accaduto in tre momenti diversi, ma sempre fra le bancarelle del mercato di stamani. Sono accorsi i poliziotti del commissariato cittadino che hanno rastrellato l'area, ma del ladro - scontato che la "mano" sia stata sempre la stessa - non hanno trovato nessuna traccia.

Sono state avviate le indagini per provare ad identificare il ladro, ma non sarà certamente un lavoro semplicissimo.