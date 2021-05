Ancora caffè al banco del bar, altri due locali chiusi e sanzioni da 400 euro

Ad uno dei titolari dell'attività commerciale, che non è stato trovato all'interno dell'esercizio, è stata fatta anche una multa da 1.032 euro

Ancora menefreghismo. Alle tre sanzioni elevate dalla polizia municipale ad altrettanti bar che somministravano caffè e bevande al banco, in violazione delle prescrizioni anti-Covid, se ne aggiungono altre due fatte dai poliziotti del commissariato di Licata che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli.

Sempre nella giornata di ieri, durante un giro di controlli anti-Covid, gli agenti hanno, appunto, sanzionando i titolari di due bar in quanto, non curanti della normativa anti-contagio, somministravano bevande ad alcuni clienti direttamente al banco. A carico dei due sono state fatte le "classiche" multe da 400 euro, ma è stata anche subito disposta la chiusura delle attività per tre giorni. Unico e solo l'obiettivo: evitare la reiterazione o continuazione dell’illecito commesso.

Inoltre, al titolare di una delle attività commerciali è stata irrogata l’ulteriore sanzione amministrativa di 1.032 poiché, al momento del controllo, non era presente nella conduzione del bar.