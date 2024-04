Anche un maggiore dell'Esercito può usufruire dei permessi assistenziali retribuiti dalla legge 104

Il Cga ha rigettato l’appello del ministero della Difesa: il maggiore dell'Esercito potrà usufruire dei permessi mensili assistenziali retribuiti dalla legge 104/92.

Nel 2022, un maggiore dell’Esercito, effettivo al reggimento di Palermo, per poter assistere un proprio familiare residente nell’Agrigentino e affetto da una grave disabilità, chiedeva allo Stato maggiore dell’Esercito di poter usufruire dei permessi mensili retribuiti previsti dalla legge 104/92. Il ministero della Difesa ha rigettato la domanda presentata sulla base del convincimento che "il diritto a usufruire dei benefici previsti dalla legge 104 dovesse considerarsi cedevole rispetto alle esigenze organizzative dell’amministrazione militare". Per il ministero della Difesa inoltre c'erano altri parenti "non oggettivamente impossibilitati a fornire assistenza al familiare disabile". Il maggiore dell’Esercito, ritenendo illegittimo il diniego, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha proposto un ricorso giurisdizionale innanzi al Tar-Palermo per ottenere il riconoscimento del proprio diritto.

Il Tar ha accolto il ricorso e ha condannato l’amministrazione al rimborso delle spese legali. Il ministero della Difesa ha però appellato la sentenza, chiedendone la riforma. Sempre con il patrocinio degli avvocati Rubino e Impiduglia, si è costituito in giudizio il maggiore dell'Esercito. I legali hanno evidenziato come "l’amministrazione non avrebbe dovuto effettuare alcuna valutazione in merito all’esistenza di altri familiari in grado di poter assistere la persona affetta da handicap grave" e hanno rilevato come "la legge 105/92 sancisca un diritto soggettivo di chi assiste il disabile alla fruizione dei permessi mensili, di conseguenza, deve ritenersi illegittima ogni limitazione di tale beneficio in relazione alle esigenze organizzative dell’amministrazione".

Il Cga ha rigettato l’appello proposto dal ministero della Difesa e dunque il maggiore dell'Esercito potrà usufruire dei permessi mensili assistenziali retribuiti previsti dalla legge n.104/92.