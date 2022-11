Anche le casalinghe finiscono nel "mirino": tagliati gli alberi di ulivo di una 55enne

Non soltanto nell’area del Saccense. Anche a Racalmuto, gli alberi di ulivo vengono tagliati – rasi praticamente al suolo – da ignoti che vogliono lanciare dei messaggi intimidatori o provano a vendicarsi per qualcosa. E’ accaduto, infatti, in contrada Garamoli, nella periferia andando verso la statale 640 e Agrigento, ai danni di una casalinga, incensurata, di 55 anni.

Qualcuno, senza essere visto, né tantomeno sentito in quella che è un’aperta campagna, disabitata in questo periodo dell’anno, ha tagliato alcuni alberi ulivo di proprietà della donna, provocando un danno stimato in circa 300 euro. Un danno modico di fatto. Ma il gesto ha veramente dell’inquietante. Fatta la scoperta, la casalinga cinquantacinquenne non ha potuto far altro che denunciare il danneggiamento alla stazione dei carabinieri di Racalmuto che, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, hanno avvisato prima la Procura di Agrigento e poi avviato le indagini. Un’attività investigativa che non si preannuncia per niente semplice visto che nessuno avrebbe visto nulla, né la donna sembra avere dei sospetti su chi possa essere l’autore.