"Pertanto, tutti coloro che dovranno recarsi ad Agrigento - dice il primo cittadino - potranno percorrere o la strada provinciale per Sant'Angelo Muxaro o in alternativa la Sp32 (Cianciana-Ribera) e la Ss115".

Ad annunciarlo è il sindaco di Cianciana, Francesco Martorana, dopo la segnalazione giunta al Comune da parte di Anas. Gli interventi partiranno domani e verrà quindi imposto lo stop al transito sulla statale in direzione Cianciana all'altezza del bivio per Sant'Angelo Muxaro.

Lavori in corso sulla statale 118, cambia la viabilità per una settimana: ecco come