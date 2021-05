"Innovazioni digitali", il Comune di Sciacca entra nell'anagrafe nazionale della popolazione residente  

Diversi vantaggi previsti per i cittadini in termini di potenziamento dei servizi

Il Comune di Sciacca si è iscritto all'Anpr, l'anagrafe nazionale della popolazione residente istituita per semplificare i servizi demografici, favorire la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi a cittadini, imprese ed enti.

“Servizi più facili, accessibili, efficienti, sicuri – evidenzia il portale del Ministero dell’Interno che ha promosso l’iniziativa –. Se prima le nostre identità erano disperse in quasi ottomila comuni, oggi sono raccolte in un’unica Anagrafe. L’interoperabilità tra Enti consente al cittadino di non dover comunicare a ogni ufficio della Pubblica Amministrazione i suoi dati anagrafici o il cambio di residenza.”.

Tanti sono i vantaggi per il cittadino che, con il proprio Comune entrato in Anpd, “può vedere, scaricare e stampare i propri dati anagrafici e richiedere autocertificazioni sostitutive delle certificazioni anagrafiche”.