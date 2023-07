Ampliamento dell'isola ecologia senza garantire sicurezza ai lavoratori: denunciato imprenditore

Non si sarebbe preoccupato della sicurezza dei lavoratori che dovevano ampliare l'isola ecologica comunale della "Perriera" di Sciacca. L'amministratore unico dell'impresa che si era aggiudicata i lavori, un cinquantasettenne nisseno, è stato denunciato alla Procura di Sciacca per violazioni al testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. All'impresa sono state anche elevate ammende per 9.282 euro.

Ad effettuare il controllo sono stati i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro assieme ai militari della locale compagnia.

Le violazioni contestate sono: omessa installazione di servizi igienici e lavabi; non conformità del piano operativo di sicurezza e l’utilizzo di scale a mano non conformi.