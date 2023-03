Il Tar Sicilia ha deciso: Fabio Termine resta sindaco di Sciacca

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nella parte introduttiva e rigettato per il resto. Inammissibile anche il ricorso per motivi aggiunti. Fabio Termine resta sindaco di Sciacca. Lo ha deciso la seconda sezione del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia al quale si era rivolto l?ex sindaco Ignazio Messina che potrà naturalmente fare ricorso al Cga.

Il sindaco di Sciacca, Fabio Termine, che su Messina è riuscito ad imporsi al ballottaggio, è stato rappresentato dagli avvocati Gigi Rubino, Giuseppe Impiduglia e Calogero Marino.