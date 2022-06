Amministrative 2022, "zero a zero e scheda al centro": l'opinione dei villafranchesi sul pareggio elettorale

C'è incredulità a Villafranca Sicula dove, a sorpresa, l'elezione del sindaco è finita in pareggio con entrambi i candidati che hanno ottenuto lo stesso identico numero di voti, 481 a testa e, per come prevede la legge, sarà adesso necessario procedere al turno di ballottaggio.

A contendersi la fascia tricolore sono il sindaco uscente Domenico Balsamo alla ricerca del terzo mandato consecutivo e il farmacista del paese, Gaetano Bruccoleri. AgrigentoNotizie ha chiesto agli stessi villafranchesi se si aspettavano, o meno, questo esito. Si tratta di un caso raro ma non impossibile, era successo anche l'anno scorso a Rondanina in Liguria dove anche lo scrutinio del ballottaggio si concluse in parità e il sindaco eletto fu quello anagraficamente più anziano.