Amministrative, affluenza alle urne delle 19: registrato il 26, 21%

Il 26, 21 per cento. E’ questo il dato della affluenza alle urne aggiornato alle 19:00 di quest’oggi. Complessivamente sono andati a votare 13607 elettori su 51912 aventi diritto. Si registra, rispetto alle amministrative del primo turno, un calo del - 8, 26 per cento.

Aggiornamento delle ore 12:00

Gli agrigentini sono chiamati al voto per eleggere il sindaco che rappresenterà la città dei Templi. Gli elettori sono in tutto 51912.

Nel primo report relativo all’affluenza di mezzogiorno le persone che hanno espresso il loro foto sono 4676, ovvero il 9, 01 %. Nella precedente tornata elettorale allo stesso orario l’affluenza era stata del 13, 13 per cento. Quindi, in città, si registra un calo del - 4, 12 %.

Il turno di ballottaggio riguarda il sindaco uscente Calogero Firetto ed il candidato Francesco Miccichè. Il prossimo aggiornamento sarà alle 19:00.

Per votare servono tessera elettorale, documento di riconoscimento e, ovviamente, la mascherina. Sono ovviamente ammessi al voto anche coloro che non hanno votato al primo turno. Sulla scheda sono presenti i nomi dei due candidati sindaco: l’elettore deve semplicemente barrare su uno di essi. Non sono previste preferenze né esiste ovviamente possibilità di voto disgiunto: si tratta di semplici preferenze “secche”.

Lo spoglio inizierà subito la chiusura dei seggi dopo per concludersi - salvo ritardi clamorosi - nel tardo pomeriggio di lunedì. Al primo turno le difficoltà erano state ragguardevoli soprattutto per alcune sezioni, tanto che è stato necessario attendere diversi giorni prima che dalla commissione elettorale arrivassero i dati definitivi.

(Aggiornato alle 19:30)