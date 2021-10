Amministrative 2021 a Montevago, l'insediamento di Margherita La Rocca Ruvolo: "Una squadra eccezionale"

La riconfermata sindaca ha voluto ringraziare tutti gli impiegati comunali: "In questi primi 5 anni di mandato mi sono resa conto di quanto sia prezioso il lavoro svolto dal personale interno. Con loro e con i nuovi consiglieri ci adopereremo per il bene di questa comunità"

Applausi e ringraziamenti durante la cerimonia d'insediamento della riconfermata sindaca Margherita La Rocca Ruvolo che ha voluto ringraziare tutto il personale del Comune. "

Ho avuto modo di conoscere tutt voi - ha detto la sindaca - in questi primi 5 anni di mandato e sono sicura che con li nuovi consiglieri comunali costituiremo una squadra eccezionale: faremo del nostro meglio per servire questa comunità. Ricordo le facce di ognuno di voi e non dimentico la grinta e la passione che mettete ogni giorno nello svolgimento delle vostre mansioni. Vi ringrazio per avermi rinnovato la fiducia".