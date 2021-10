Amministrative 2021, alle 22 hanno votato meno del 44 per cento degli elettori

Affluenza in netto calo in tutti i sei Comuni della provincia di Agrigento chiamati al voto. Bisogna, però, tenere conto che, rispetto al 2016, c'è l'intera mattinata del lunedì per potere ancora andare alle urne.

Poco più di 42.500 i cittadini andati al voto entro le 22 per una percentuale di 43,72. I numeri, aggiornati dalla Regione alle 22, registrano un calo significativo rispetto al precedente voto che risale - ad eccezione del caso di San Biagio Platani, sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata nel 2018 - a cinque anni fa.

Oltre il 22 per cento in meno a Canicattì, quasi 15 per cento a Favara.

Cali molto significativi a Montevago (15 per cento) e Porto Empedocle (20 per cento).

A Montallegro diminuzione dell'8 per cento e, infine, a San Biagio si registra un meno 12 per cento.