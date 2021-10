Amministrative, urne aperte: gli elettori di 6 Comuni chiamati a scegliere sindaci e consiglieri

Ci siamo. E' il giorno della chiamata alle urne per Canicattì, Favara, Montallegro, Montevago, Porto Empedocle, San Biagio Platani. Realtà che oggi e domani si faranno carico di eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i consigli comunali.

I seggi saranno aperti oggi dalle 7 alle 22 e domani dalle 7 alle 15. Per gli eventuali ballottaggi si tornerà alle urne domenica 24 e lunedì 25 ottobre. Le operazioni di scrutinio inizieranno lunedì, ultimate le operazioni di voto e dopo il riscontro dei dati.

Tre Comuni votano con il sistema maggioritario: Montallegro, San Biagio Platani e Montevago. Altrettanti con il proporzionale: Porto Empedocle, Favara, Canicattì.

Nei centri con popolazione fino a 15 mila abitanti viene eletto al primo turno il candidato sindaco che ottiene il maggior numero di voti validi. I primi tre paesi, domani sera, avranno un sindaco. Gli altri tre potrebbero invece - a seconda degli esiti delle urne - andare al ballottaggio. Nei Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, viene eletto sindaco il candidato che ottiene almeno il 40% dei voti validi al primo turno. In caso contrario, si procederà al ballottaggio.

L'elettore può esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso vengano espresse due preferenze, devono essere di genere diverso: una femminile e l'altra maschile. In caso contrario, la seconda preferenza verrà annullata. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco. Considerata l'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'elettore dovrà recarsi al seggio elettorale munito di apposita mascherina protettiva. Non do