Amministrative 2020, la candidata Catalano presenta i suoi candidati al Consiglio comunale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Alle 18,30 il Comitato di Viale della Vittoria 211 ospiterà la presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale a sostegno di Daniela Catalano.

“Il primo dato importante che arriva è il grande entusiasmo che riscontriamo negli agrigentini. Mamme, donne, professionisti, amici e tutta la comunità agrigentina ci danno la testimonianza diretta che Agrigento ha voglia di rinnovamento e che la nostra proposta per una città diversa, nuova, organizzata si può realizzare”.

Lo afferma Daniela Catalano, candidata Sindaco alle amministrative di Agrigento nel giorno della presentazione al pubblico e alla stampa dei candidati.

“Per la nomina della prima parte della squadra di assessori abbiamo proposto una squadra che abbraccia tutti i mondi e tutte le realtà: la politica certo, ma anche la società civile, i professionisti, i giovani e le competenze amministrative e gestionali...gente stimata i cui identikit sono perfettamente in linea con la nostra idea di governo della città – continua Daniela Catalano – adesso è il momento di dare la svolta di cui questo territorio ha tremendamente bisogno. Una città ha bisogno di tutti...e di tanto, tantissimo. Siamo felici di aver lavorato notte e giorno alla scelta dei candidati, della squadra degli assessori ed al programma per la Città. Stiamo per aprire il Comitato di Città, ci piace chiamarlo così, che sarà il punto di ritrovo di tutte le idee di tutti gli agrigentini. Siamo consapevoli del fatto che Agrigento è Ora!”. Il presente comunicato vale come invito alla stampa per la presentazione odierna.