"Ambulanze non autorizzate": denunciati i proprietari a Raffadali e Aragona

Sono due i proprietari di altrettante ambulanze "ad uso speciale" che sono stati denunciati alla procura. I mezzi, privi di revisione, sono risultati non avere l'autorizzazione per effettuare soccorsi e trasferimenti.

A fare i controlli - a Raffadali e ad Aragona - sono stati gli agenti della Stradale di Agrigento. Poliziotti che hanno controllato le due ambulanze, intestate a società della provincia, che erano impegnate nel trasporto di due infermi con destinazione Agrigento.

Gli accertamenti - fatti all'assessorato regionale e in altri enti sanitari - hanno permesso di acclarare che il proprietario di un'autoambulanza non aveva adempiuto all’obbligo di iscrizione del richiedente il titolo autorizzativo al registro delle imprese della Camera di commercio o al registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Il secondo veicolo, invece, avrebbe esibito l’autorizzazione sanitari, rilasciata dall’Asp, scaduta e non più rinnovata, come verificato dai poliziotti al servizio Igiene ambienti di vita del dipartimento di Prevenzione.

