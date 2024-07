Tre ambulanze guaste all'ospedale di Sciacca, disagi per gli utenti

Sono guaste da alcuni giorni tre ambulanze in dotazione all'ospedale di Sciacca. Si tratta dei mezzi utilizzati per l'eventuale trasferimento di pazienti ricoverati in altri nosocomi oppure per il loro accompagnamento in strutture convenzionate per essere sottoposti a esami diagnostici come, ad esempio la risonanza magnetica.

Protesta il comitato civico per la sanità facendo riferimento alle altre problematiche legate al reparto di ortopedia: "Un ospedale letteralmente abbandonato, riconosciuto da 5 anni dea di primo livello ma che oggi non dispone nemmeno delle ambulanze", dice il coordinatore Franco Giordano.

