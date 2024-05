Movida sicura: street steward, ambulanza in via Atenea e "guerra" ai chioschetti abusivi a San Leone

Non soltanto un'autoambulanza di rianimazione, ma anche gli street steward lungo via Atenea, nelle vicinanze dei locali della movida che hanno organizzato l'Urban fest. A San Leone sarà invece lotta, senza quartiere, all'abusivismo commerciale. Ma - c'è, appunto, un "ma" - facendo il distinguo fra i migranti venditori ambulanti, che sono tradizionalmente soliti piazzare lenzuola e bancarelle abusive sul lungomare, scappando a gambe levate non appena vedono avvicinarsi uomini in divisa, e gli abusivi che arrivano con la motoape o con improvvisati chioschetti che, di fatto, danneggiano gli esercenti commerciali che hanno locali o stabilimenti balneari e rendono invivibile il rione balneare. È su questo che è stata focalizzata l'attenzione dell'ultimo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Filippo Romano. Al tavolo, oltre ai vertici delle forze dell'ordine, c'erano anche alcuni titolari dei locali della movida, Confesercenti e Confcommercio. L'obiettivo è stato uno soltanto: riuscire a organizzare una movida che non crei né rischi, né pericoli.

Niente "tappi umani" in via Atenea

Per via Atenea è stato concordato - per scongiurare rischi e pericoli - che, soprattutto nei fine settimana, saranno all'opera i cosiddetti street steward e sarà sempre a disposizione un'autoambulanza di rianimazione. E in questo weekend un paio di interventi importanti sono stati già fatti. Movida regolare, cercando di scongiurare risse, e sicura dunque.

San Leone deve essere vivibile

"Guerra" all'abusivismo commerciale, sia sul "fronte" dei migranti venditori ambulanti che sicuramente non rendono decoroso il lungomare, sia su quello - ritenuto più rischioso ed economicamente compromettente - dei venditori di alcolici che arrivano con improvvisati chioschetti o con la motoape, mettono musica a tutto volume e danneggiano quanti invece pagano le tasse per poter lavorare in regola.

Il prefetto ha dato incarico al Comune di verificare se, fra i migranti venditori ambulanti abituati a lavorare sul lungomare, vi siano licenze o se sia possibile dar loro autorizzazione al commercio. Verrà valutata la concessione, un numero congruo, di licenze. E questo servirà per far capire che chi lavora onestamente potrà continuare a farlo, per garantire decoro e spezzare la "massa umana" di venditori ambulanti abusivi.

Palazzo dei Giganti sta ripulendo l'area del lungomare dove ci sono le aiuole. In estate verrà creato un villaggio "bianco" - con tante tendine - che ospiterà venditori ambulanti e artigiani. Commercio decoroso e legale dunque.

I controlli sugli stabilimenti balneari, sia per le attività mattutine che serali, verranno fatti in maniera soft, ossia come prevede lo statuto dei contribuenti, senza allontanare i clienti. Verifiche dunque con il dovuto garbo fatto dalla guardia costiera, polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani. Sono stati siglati dei "patti", di fatto. Prefettura e forze dell'ordine aiuteranno i commercianti e loro contribuiranno a mantenere l'ordine pubblico.

La prefettura continuerà intanto a controllare i lavori pubblici fatti, al viale Delle Dune, dall'Aica e dal Genio civile. Interventi che stanno creando problemi, e anche non di poco conto, sulla viabilità e sulla sicurezza.