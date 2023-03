Ambulanza non revisionata dal 2013 e senza assicurazione incappa in un controllo mentre trasporta un paziente: sequestrata

Stava trasferendo a casa un anziano paziente appena dimesso dall'ospedale. Un trasporto ordinario insomma per un'autoambulanza di proprietà di un'impresa privata. Ed è incappata in un controllo della polizia Stradale di Sciacca. I poliziotti, dopo essersi sincerati che non si trattava di un trasferimento urgente, hanno fatto quello che regolarmente si fa con tutti i mezzi in circolazione. E' stata chiesta patente e libretto al conducente e hanno verificato assicurazione, revisione e pneumatici.

La scoperta è sta incredibile anche per gli stessi agenti della Polstrada: quel mezzo non veniva revisionato dal 2013 ed era in circolazione senza alcuna copertura assicurativa.

L'ambulanza è stata sequestrata e sono state elevate contravvenzioni per complessive 1.300 euro.

Non è stato reso noto, ma verosimilmente sarà stato chiamato un altro mezzo, come l'anziano paziente, appena dimesso dall'ospedale Giovanni Paolo II, sia riuscito ad arrivare a destinazione.