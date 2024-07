Festa di San Calogero, ambulanti accampati alla meglio in piena piazza ... e spunta perfino uno stendino

Non hanno scelto un luogo defilato, lontano dallo sguardo di cittadini e turisti, per accamparsi alla meglio. Ma lo hanno fatto in piazza Vittorio Emanuele, in quello che è il "cuore" di Agrigento e che - anche in occasione dei festeggiamenti in onore di San Calogero - è zona di passaggio un po' per tutti. E quasi in mezzo alla piazza, ad un certo punto, è anche spuntato uno stendino con la biancheria appesa per asciugarsi. Più agrigentini, passando per caso, hanno sorriso amaramente e non hanno potuto far altro che scuotere la testa. Qualcun altro, divertito, s'è soffermato per un istante, giusto il tempo di immortalare la scena con un cellulare. Nessun vigile urbano ha richiamato al decoro gli ambulanti che sono già all'opera, per strada, per cercare di fare affari con le proprie cianfrusaglie.

"Forse avrebbe dovuto essere pensata e predisposta un'area per far sistemare, in maniera decorosa, queste persone. E non certamente qui, nel cuore di Agrigento", sostiene uno degli abitanti della zona.

Divieto di parcheggio in piazza Vittorio Emanuele

Intanto, per oggi e domani, così come per sabato 13 e domenica 14, è stato disposto il divieto di parcheggio in piazza Vittorio Emanuele, di fronte la banca San Paolo. L'area, così come deciso nel tavolo tecnico svoltosi in questura, servirà per installare una struttura sanitaria mobile della Protezione civile a tutela della sicurezza e incolumità pubblica in occasione delle manifestazioni della festa di San Calogero. Per i necessari controlli, deputati ad accertare eventuali violazioni del divieto di sosta, sono stati incaricati gli agenti della forza pubblica.

