Discariche abusive e città sporca, Codacons denuncia il sindaco di Agrigento

Codacons, nasce ad Agrigento un "Osservatorio dei diritti degli utenti del servizio di igiene pubblica". Ad annunciarlo è, ovviamente, il responsabile regionale del dipartimento Trasparenza enti locali Giuseppe Di Rosa.

A sua firma, pochi giorni fa, una segnalazione sulla situazione di profondo degrado dell'area dell'isola ecologica di Fondacazzo, che adesso si avvia a chiusura.

Adesso il Codacons ha inoltrato alla Procura della Repubblica di Agrigento una denuncia nei confronti del primo cittadino, in qualità di responsabile della salute pubblica per "disfunzioni nel servizio con mancata sorveglianza e osservanza del contratto in essere con attentato alla salute pubblica".

"Ci hanno indotto - dice una nota - a presentare esposto scritto all’autorità giudiziaria. Sia immediatamente organizzata una tavola rotonda pubblica con la presenza di tutti gli attori, ditte, amministrazione e associazioni consumatori".