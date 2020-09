Abbandono di rifiuti lungo le strade provinciali: installate nuove telecamere

Contrasto all'abbandono dei rifiuti, la Polizia provinciale colloca una nuova telecamera per individuare gli incivili. Il Corpo ha infatti posizionato un impianto di sorveglianza a circuito chiuso in una strada Provinciale, collocando comunque anche dei cartelli che avvisano della presenza dell'apparecchiatura. Questo per rispettare le normative in maniera di privacy e anche per scongiurare comunque i fenomeni di abbandono.

Il Libero Consorzio nei mesi scorsi aveva monitorato alcuni tratti stradali dove venivano depositasi rilevanti quantitativi di rifiuti, riprendendo alcuni soggetti ai quali è stata notificata una sanzione di 600 euro grazie appunto alle telecamere e a foto-trappole.