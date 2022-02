I bengalesi morti assiderati a Lampedusa, l’ambasciatore del Bangladesh incontra il prefetto

L'ambasciatore della Repubblica popolare del Bangladesh, Md Shameem Ahsan, ha incontrato il Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, in segno di ringraziamento per il supporto fornito a seguito della morte dei 7 giovani bengalesi che hanno perso la vita a Lampedusa durante le operazioni di sbarco del 25 gennaio scorso e per i quali il Paese di origine ha avanzato richiesta di rimpatrio delle salme.



Il Prefetto ha assicurato ai funzionari dell’ambasciata di aver subito intrapreso contatti con gli organi istituzionali coinvolti nella complessa procedura di rimpatrio delle salme, per giungere così ad una rapida soluzione nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia. L'ambasciatore ha anche ringraziato il Questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, per l’alta professionalità mostrata dal personale di polizia giudiziaria che ha condotto all’individuazione di tutte le vittime e alla relativa attribuzione delle esatte generalità.

"Oltre a un dovere istituzionale - ha detto Md Shameem Ahsan - in casi come questo si rileva in primo luogo un dovere morale nei confronti di ragazzi giovanissimi che hanno perso la vita in circostanze tragiche per inseguire il sogno di un futuro migliore".

L’ambasciatore ha espresso parole di apprezzamento e di stima per il lavoro svolto dagli uffici della Prefettura, sottolineando l’importanza della coesione istituzionale nella risoluzione di problematiche complesse e mostrando particolare gratitudine per l’accoglienza dimostrata da questo territorio e dallo Stato italiano.