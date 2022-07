Alluvione di Sciacca, tornano a casa le famiglie sfollate di via Lido

Torneranno a breve nelle loro abitazioni le 15 famiglie sfollate nel novembre 2021 a Sciacca nella zona di via Lido. L'allontanamento dalle loro abitazioni era stato necessario in seguito ai crolli provocati dall'alluvione che interessò la città delle Terme provocando ingenti danni.

Un ritorno a casa che, pare, non è dipeso dall'intervento della "mano pubblica" ma da quanto realizzato dagli stessi privati, che hanno provveduto autonomametne a mettere in sicurezza l'area realizzando una paratia per contenere lo smottamento.

Adesso si attende che il Comune revochi l'ordinanza di sgombero.