Zona lido a Sciacca invasa dal fango, gli abitanti tentano di salvare il salvabile

Dopo tre giorni, le strade e le abitazioni delle zone più colpite dal maltempo a Sciacca sono ancora sommerse dal fango.

In contrada Foggia, sono decine gli immobili ancora senza acqua e luce, famiglie che hanno perso tutto e che lavorano incessantemente per provare a salvare il salvabile. Mobili, elettrodomestici, biancheria, tutto è irrimediabilmente rovinato. In mattinata il sindaco Francesca Valenti, unitamente a tecnici e personale della protezione civile si è recata nei luoghi invasi dalle acque del torrente Cansalamone.

“Decine di famiglie hanno perso tutto – ci dice il sindaco Valenti - Non vogliono lasciare le loro case e sono senza luce, senz’acqua, senza nulla”.