Allerta Tsunami, il sindaco: plauso alla Protezione civile comunale

Ieri, in conseguenza dell’allerta rossa per maremoto sulle coste italiane, causata dal terremoto registrato alle ore 02.17 e avente come epicentro la Turchia, la macchina organizzativa della Protezione Civile Comunale ha funzionato perfettamente.

Rivolgo un plauso al responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile, dott. Attilio Sciara, nonché ai suoi collaboratori, per le attività svolte dopo aver ricevuto la telefonata degli operatori della Sala Operativa Regionale (SORIS) che annunciava l’allerta rossa maremoto sulle coste siciliane.

Di seguito il sunto della relazione del Dott. Sciara: “Ieri alle ore 4:45 si è immediatamente azionato il sistema operativo comunale per mettere in sicurezza la popolazione residente lungo la costa, è stato informato il sindaco con cui si sono concordate le azioni da intraprendere: è stato attivato il C.O.C. presso la sede di Piazza Gallo, sono stati allertati il Sindaco, il Comando Provinciale dei Carabinieri, la Questura, il Libero Consorzio Comunale-Uff. di Protezione Civile ex Provincia- e tutti si sono adoperati sulla costa, soprattutto a San Leone, per informare la popolazione e farla allontanare dalla potenziale zona a rischio. Nonostante alle 7:15 fosse stata REVOCATA l’ALLERTA MAREMOTO SULLE COSTE ITALIANE è continuata l’attività di monitoraggio fino alle ore 9:00”.

Esprimo dolore e vicinanza alle popolazioni colpite dal devastante sisma