Maltempo, è di nuovo allerta "gialla": il vento sferza la provincia

Il livello di allerta per l'arrivo di condizioni meteo avverse torna ad alzarsi in Sicilia e in provincia di Agrigento.

La Protezione civile regionale ha infatti provveduto ad innalzare a "giallo" il livello di preallerta soprattutto a causa di condizioni meteo che si annunciano avverse.

In particolare, secondo il bollettino, per le prossime 24-36 ore sono previsti venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, mareggiate e intensi temporali, con possibili grandinate e allagamenti.

Allerta "arancione" invece per le province di Siracusa e Ragusa.

Da alcune ore la nostra provincia è colpita da forti bufere di vento che proseguiranno per tutto il week end, stando alle previsioni.