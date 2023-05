L'anticipo d'estate fa una pausa: proclamata una nuova allerta "gialla"

L'estate, precocemente arrivata in provincia, sembra che sia pronta a concedere una breve tregua.

La Protezione civile regionale ha infatti diramato un'allerta meteo "Gialla" per l'arrivo di piogge su tutto il territorio regionale. Previste piogge, ma non condizioni meteo ritenute "avverse" come forti venti o fenomeni particolarmente violenti.

La raccomandazione dell'ente regionale è comunque quello di prestare massima cautela soprattutto se ci si trova nei pressi di corsi d'acqua o zone soggette a crollo.