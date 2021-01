Bufere di vento e mareggiate: la zona rossa si apre con il maltempo

Piogge sparse, temperature in picchiata ma soprattutto forti raffiche di vento che spingeranno la Protezione civile a mettere in atto le procedure necessarie per evitare danni a persone o cose.

La prima domenica da "zona rossa" si apre con l'arrivo di una forte perturbazione che si abbatterà sulla nostra provincia e non la mollerà probabilmente per le 24 ore successive. Il bollettino della Protezione civile regionale prevede infatti "condi-meteo avverse" dalle prime ore di domani e per 18-24 ore con forti venti di burrasca e rischio di mareggiate sulle coste esposte.