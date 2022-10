In arrivo ancora piogge e maltempo sulla provincia: è allerta "gialla"

Ancora un'allerta "gialla" in provincia di Agrigento. Nel pomeriggio di oggi il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diffuso un bollettino che indicava appunto un "rischio meteo-idrogeologico e idraulico" di livello giallo in tutta l'Isola a partire dalle 16 di oggi e fino alle 24 di domani con condizioni meteo averse.

In particolare si preannunciano piogge da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporali di forte intensità. Per questo in diversi casi i sindaci e la stessa Protezione civile invitano alla massima cautela soprattutto in caso di spostamenti e di transito in luoghi a rischio esondazione.