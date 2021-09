Ancora piogge e temporali su tutta la provincia: anche domenica sarà allerta gialla

Ancora maltempo sulla provincia di Agrigento. Per oggi e domani la Protezione civile regionale ha infatti diramato un'allerta meteo di livello "Giallo" per larga parte dell'isola per condizioni meteo avverse dovute a vento e temporali che però non saranno di forte intensità tanto che, invece, non è stata individuata alcuna specifica allerta da un punto di vista idrogeologico.

Allerta "arancione" per forti piogge è invece prevista per parte della provincia di Palermo e di Messina.