Ancora forti piogge sulla provincia: allerta "arancione" per il versante ovest

Sarà un week end all'insegna del maltempo quello che si prospetta dinnanzi ai cittadini siciliani e della provincia di Agrigento. Se per tutta la giornata di oggi sarà vigente l'allerta gialla per intense precipitazioni, il livello di attenzione si alzerà fino all'allerta "arancione" domani almeno per una parte della provincia.

Il versante ovest dell'agrigentino, infatti, sarà colpito da precipitazioni particolarmente intense. Per questo il sindaco di Sciacca Francesca Valenti ha diramato un avviso di allerta meteo alla popolazione, a seguito del bollettino pomeridiano del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana consigliando una serie di comportamenti di massima cautela rispetto al rischio allagamenti ed esondazioni.