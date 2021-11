Le macchine operative dei Comuni sono già al lavoro soprattutto in considerazione dei danni provocati dall'ondata di maltempo che ha flagellato la provincia solo la scorsa settimana.

Dall'ente regionale si segnalano inoltre condizioni meteo avverse: in particolare si prevedono precipitazioni diffuse con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento a carattere comunque locale.

Mentre una forte ondata di maltempo si abbatte sulla provincia in queste ore, con precipitazioni molto abbondanti, grandinate e trombe marine, la Protezione civile regionale dirama un'allerta arancione per il pomeriggio di oggi e la giornata di domani. L'allerta precedente era solo gialla.

Lo stato di attenzione varrà dalle 16 di oggi e per le prossime 12/24 ore con piogge intense, temporali e attività elettrica intensa

L'odissea non è ancora finita: per domani diramata allerta arancione per la provincia