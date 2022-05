Maltempo in arrivo, scatta l'allerta gialla: previsti forti venti di scirocco e temporali

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle 16 di oggi, alla mezzanotte di domani, in tutta la regione. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati e venti localmente forti dai quadranti orientali con rinforzi da sud-est, in rotazione da ovest nel pomeriggio.

Il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera dà notizia di "una perturbazione afro-mediterranea che interesserà a fasi alterne la regione a partire da domani e per tutto il weekend. A precedere la perturbazione c'è attualmente un rinforzo dei venti di scirocco che determinano un clima molto mite soprattutto sui versanti tirrenici dove le massime raggiungono i 27-28 gradi, fino a 30 gradi nel palermitano".

Venerdì, con l'arrivo della parte consistente della perturbazione, è atteso un aumento dell'instabilità con rovesci e temporali da trapanese e palermitano in marcia verso i restanti settori. I fenomeni potrebbero risultare di forte intensità. Venti tesi di scirocco. Sabato la perturbazione sarà ancora attiva sulla Sicilia rinnovando condizioni di marcata instabilità con piogge e temporali a carattere sparso. Le temperature subiranno una diminuzione; la ventilazione sarà sostenuta tra Libeccio e Ponente, di Scirocco sullo Stretto di Messina. Mari molto mossi, agitato il Canale. Domenica ancora instabilità per via della presenza della bassa pressione con acquazzoni e qualche temporale, più probabili durante le ore centrali del giorno. Non mancheranno fasi asciutte e soleggiate. Temperature in lieve calo. Venti moderati con rinforzi a rotazione ciclonica.

Il tempo nell'Agrigentino

Venerdì nubi in aumento e possibilità per qualche fenomeno nella seconda parte del giorno. Lieve calo termico, ventilazione moderata di Scirocco. Weekend instabile con piogge e qualche temporale. Temperature in calo.