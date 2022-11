Nuova allerta gialla in Sicilia, Miccichè: "Limitate gli spostamenti"

Nuova emergenza maltempo in provincia di Agrigento. Il sindaco Franco Miccichè, attraverso la propria pagina facebook, invita la cittadinanza alla prudenza in seguito all'avviso di allerta gialla diramato dalla protezione civile con rischio di vento e pioggia per tutta la giornata di domani.

La raccomandazione, quindi, è di "non spostarsi o comunque limitare gli spostamenti; non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici, allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento e non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena".

In caso di precipitazioni intense viene consigliato di evitare "il transito veicolare e pedonale nelle zone di Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas e Fiume Drago".