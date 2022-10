Allarme rissa in piazza San Francesco, la polizia accorre e non trova nessuno

Giovani pronti a dare in escandescenze per un nonnulla, ma anche una segnalata nuova rissa forse per questioni legate alla droga. Sabato sera complicato fra via Atenea e zone limitrofe.

In piazza San Francesco è dovuta intervenire la polizia. Era stata segnalata una rissa fra giovani agrigentini e immigrati. Di fatto, non c’era neanche un secondo di tempo da perdere. Gli agenti delle Volanti giunti a sirene accese, anche per farsi largo fra la marea di ragazzi che invadevano via Atenea, non hanno trovato nessuna scazzottata. Alla vista delle pattuglie, un ragazzetto ha iniziato a fare lo sbruffone ed è stato – pare soltanto per una solenne ramanzina - portato in caserma. Naturalmente, come sempre avviene nei casi di segnalazione di risse, i poliziotti si sono sincerati se qualcuno s’è presentato, o meno, al pronto soccorso del “San Giovanni di Dio”. Una verifica che ha dato esito negativo.