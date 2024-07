Alba di fuoco e terrore in via Manzoni: due auto inghiottite da un misterioso incendio

Alba di fuoco e terrore in via Manzoni, ad Agrigento, dove due autovetture sono state distrutte da un incendio. Gli scoppi, registratisi in rapida successione, hanno risvegliato alcuni dei residenti della zona che si sono subito mobilitati per chiamare i pompieri. A essere completamente avvolta dalle fiamme è stata l'utilitaria in uso a un libero professionista cinquantatreenne. Il rogo, decisamente violento, si è ben presto esteso a una Fiat Cinquecento intestata a un operatore ecologico.

In via Manzoni, raccolto appunto l'Sos dei residenti, sono accorsi i pompieri del comando provinciale di Villaseta e i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Erano le 4,10 circa. Ai primi, naturalmente, è toccato il compito di circoscrivere e spegnere il fuoco. I poliziotti si sono invece occupati degli accertamenti per stabilire cosa abbia effettivamente innescato la scintilla iniziale. Le vetture sono rimaste entrambe quasi completamente distrutte. I pompieri, al momento, non si sono pronunciati sulle cause.

L'ipotesi investigativa privilegiata dalla polizia è quella di un incendio doloso, senza però ancora archiviare l'eventualità di un rogo accidentale. Servirà quindi del tempo affinché si possano mettere dei punti fermi nell'inchiesta già aperta e coordinata dalla procura.

